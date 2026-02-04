Соединенные Штаты должны выполнять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной во избежание их срыва. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Киев является главным препятствием на пути к деэскалации. В связи с этим американцы должны вновь принять участие в переговорах в роли «няньки» для президента Владимира Зеленского и представителей его команды, указал эксперт. Без этой «няньки» украинцы тут же срывают любые попытки урегулирования, напомнил Дудаков.

При этом, отметил политолог, у США очень удобная позиция. В случае провала переговоров они могут посетовать, что Москва и Киев не смогли договориться между собой и виноваты сами. А в случае успеха «американцы могут с этого снять свои гешефты и объявить это грандиозной победой Дональда Трампа», сказал Дудаков.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

