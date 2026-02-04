Врач навал способ снизить риск развития 30 заболеваний

Испанский анестезиолог Давид Каллехо заявил, что регулярные силовые тренировки могут снизить риск развития и облегчить течение сразу около 30 различных заболеваний. Слова эксперта приводит издание El Confidencial.

По словам Каллехо, силовые нагрузки имеют фундаментальное значение для здоровья и оказывают наиболее выраженное влияние на продолжительность и качество жизни в долгосрочной перспективе. Речь идет о виде физической активности, при котором мышцы работают против внешнего сопротивления — собственного веса, гантелей, штанг, тренажеров или эластичных резинок. Такие тренировки помогают развивать силу, увеличивать мышечную массу и общую выносливость организма.

Эксперт отмечает, что регулярные занятия улучшают мышечный тонус, укрепляют суставы и кости, а также снижают риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и метаболические нарушения.

Каллехо подчеркивает, что физическая активность — лишь один из «столпов» долгой жизни. Вторым важным фактором он называет питание. Врач рекомендует чаще включать в рацион свежие овощи, бобовые, рыбу и птицу, одновременно сокращая потребление ультрапереработанных продуктов.

Третий элемент — здоровый образ жизни в целом, включая качественный сон и стабильные циркадные ритмы.

«Важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время и высыпаться», — отмечает специалист.

Он также напоминает о значении достаточного потребления воды в течение дня, называя правильное увлажнение простой, но недооцененной основой здоровья.

Ранее россиянам рассказали, как по частоте и форме стула определить депрессию.