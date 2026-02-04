Размер шрифта
Появились новые подробности в деле пензенцев, устроивших перестрелку на Рублевке

Baza: подозреваемые в похищении в Пензе, убили подвозившего их в Москве водителя
Telegram-канал «Baza»

Двое мужчин, находившихся в розыске по делу о похищении и убийстве в Пензенской области, расправились с подвозившим их водителем в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza, публикуя фото с предположительного места убийства.

По данным журналистов канала, сегодня в столичном районе Фили в припаркованном автомобиле обнаружили тело, которое предположительно принадлежит убитому водителю, который ранее подвозил жителей Пензенской области Михаила Леонтьева и Алексея Ланчикова, которые впоследствии устроили перестрелку с правоохранителями в жилом доме на Рублевском шоссе.

В Москве вечером 3 февраля при попытке задержания двух мужчин, находившихся в розыске по делу о похищении и убийстве в Пензенской области, произошла перестрелка в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе. По версии МВД, подозреваемые открыли огонь по сотрудникам полиции, после чего силовики применили табельное оружие. Один из преступников погиб на месте, второй был задержан.

История, из-за которой подозреваемых объявили в федеральный розыск, началась 29 января в Пензенской области. Как писали местные СМИ, в этот день двое мужчин похитили 39-летнего жителя региона. Его родственники обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позднее следствие пришло к выводу, что похищенный был убит. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пензенской области мужчина угрожал возлюбленной ножом из-за долга.
 
