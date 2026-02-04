Дания решила разместить на своей территории украинские военные заводы

На территории Дании может появиться производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Копенгаген намерен пригласить 4-5 высокотехнологичных предприятий военно-промышленного комплекса Украины основать производство на датской территории. На реализацию этой задачи Данией выделено порядка €70 миллионов», — отметил посол.

Барбин напомнил, что с декабря 2025 года на датской территории — на полуострове Ютландия — украинской компанией Fire Points уже развертывается производство твердого топлива для крылатых ракет.

Он добавил, что Дания проявляет значительный интерес к «взаимодействию по беспилотным системам различных видов», поэтому в этом направлении с Украиной обсуждаются проекты совместных производств, чтобы в дальнейшем организовать поставки вооружений на европейский рынок.

В октябре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию производства украинского вооружения на территории скандинавской страны.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с Португалией о совместном производстве морских дронов.