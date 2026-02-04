Россия разработала вакцину от ротавируса и получила суверенитет вакцинной безопасности

Попова: в России разработали и готовят к выпуску вакцину от ротавируса

В России создали вакцину от ротавируса. Об этом заявила на пленарном заседании Совфеда глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Вакцина <...> готовится к выпуску», — сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора также заявила о выполнили задачи президента РФ Владимира Путина. По ее информации, в настоящее время все препараты в нацкалендаре прививок — отечественного производства. А это означает, что Россия обеспечила себе суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности, утверждает Попова.

«За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы (за рубежом. — прим. ред.)», — уточнила Попова.

Как отметила лава Роспотребнадзора, российские исследователи из институтов ведомства разработали ферменты и базу расходников, «поэтому в отечественных тест-системах нет ничего импортного».

До этого в государственной Думе пообещали россиянам бесплатные прививки от ротавируса. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сейчас вопрос внедрения бесплатных прививок от ротавирусной инфекции стоит на повестке правительства и Минздрава и рано или поздно будет решен.

Ранее россияне массово отравились на популярном горнолыжном курорте в Кузбассе.