Цыганова объяснила падение спроса на Пугачеву: «Участь предателя страшна»

Певица Цыганова объяснила падение спроса на Пугачеву ее предательством России
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Певица Виктория Цыганова объяснила падение спроса на Аллу Пугачеву после возобновления концертной деятельности тем, что люди помнят ее заявления о соотечественниках. В разговоре с «Газетой.Ru» артистка отметила, что Пугачеву ждет забвение.

По мнению Виктории Цыгановой, в глазах большинства россиян исполнительница хита «Арлекино» является предателем. Она считает, что поэтому даже за границей не хотят видеть ее на своих мероприятиях и платить баснословные гонорары.

«Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», — заявила Цыганова.

Первое выступление Аллы Пугачевой после многолетнего перерыва может состояться в Дубае. Как сообщил kp.ru, один из российских организаторов предложил ей почти 20 млн рублей за концерт, однако певица ожидала гонорар побольше. Также источник подчеркивал, что спроса на артистку нет.

Ранее имя Аллы Пугачевой нашли в рассекреченных файлах по делу Эпштейна.
 
