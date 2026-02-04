«Любила наших героев»: голос Степашки Голубенцева — о скончавшейся телеведущей Жильцовой

Советский диктор, одна из первых ведущих передачи «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова была светлым человеком и всегда давала полезные советы молодым актерам. Об этом «Газете.Ru» рассказала заслуженная артистка России Наталья Голубенцева – голос Степашки.

«Я очень тепло вспоминаю Светлану! Это был чудесный солнечный человек. Мы очень любили ее, а она любила наших героев. Она общалась с ними как добрая мама, но разговаривала на равных, воспитывая и обучая их. И нам, актерам, могла дать полезный совет по разным вопросам. Жаль, что уходят такие люди. Земля ей пухом», — сказала Голубенцева.

Светланы Жильцовой не стало накануне на 90-м году жизни. Заслуженная артистка РСФСР была ведущей передач «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песня года». С 1961 года работала ведущей в паре с Александром Масляковым в передаче КВН.

Ранее телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что Жильцова замкнулась после кончины мужа.