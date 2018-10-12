Хавбек «Локомотива» осудил общественность за арест Кокорина и Мамаева

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался относительно ареста форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Футболист «железнодорожников» поддержал спортсменов в своем инстаграме.

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«Жизнь — вещь, делая каждый шаг в которой, очень легко оступиться, принять неправильное решение, вовремя что-то не предпринять и…сойти с пути. Как неохотно все обсуждают чьи-то победы и достижения и как сделают все, чтобы постараться испортить жизнь из-за ошибки…», — поделился эмоциями Миранчук.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».