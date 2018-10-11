Перед «Рубином» поставили задачу выйти в Лигу чемпионов к 2020 году

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что перед казанским «Рубином» поставлена задача попасть в Лигу чемпионов к 2020 году, сообщает ТАСС.

«Надеемся на еврокубки, потому что Казань привыкла к масштабным мероприятиям. Мы тут говорим не только о Лиге Европы, но и о Лиге чемпионов, потому что в этом турнире у нас была своя история, это для нас большой вызов, большая задача и на 2019 год, на 2020-й. 2020 год станет для нас юбилейным, мы отпразднуем 100 лет со дня образования Татарской ССР, поэтому мы хотим, чтобы не только хоккейный клуб «Ак Барс», волейбольный клуб «Зенит», баскетбольный клуб УНИКС, но и «Рубин» всегда был лучшим клубом страны.

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Лига чемпионов — это некая мечта, но всегда есть какая-то задача, наверное, ее можно так сформулировать. Конечно, ее можно форсировать, мы каждый сезон настроены только на серьезные результаты, потому что Татарстан заточен всегда на самые высокие места. Как идет развитие «Рубина» сегодня, в определенной степени уже устраивает, мы видим самоотдачу. Может быть, не всегда тот результат, который мы хотим, но болельщиков и специалистов не обманешь, видно, что команда борется, видно, что в рамках определенных возможностей этого состава команда показывает очень достойный результат», — заявил Леонов.

Ранее форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун объявил о своем возвращении в сборную Ирана.