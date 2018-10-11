Пушков уверен, что дело Кокорина и Мамаева не повлияет на имидж России за рубежом
Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о деле нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Крансодара» Павла Мамаева, передает газета «Известия».
«Но эта ситуация заслуживает, на мой взгляд, определенной реакции. Общество настроено на справедливый и достаточно жесткий ответ на это безобразие. Я не думаю, что это будет иметь международное измерение, но внутри страны реакция должна, конечно, быть.
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Я вижу, что она уже есть со стороны клубов, Российского футбольного союза (РФС) и со стороны правоохранительных органов. Я считаю, что все это должно быть доведено до конца», — заявил Пушков.
Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева могут обвинить в расизме.