Судья встречи «Зенит» — «Динамо» Минск задержан по делу о договорных матчам

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Арбитр Себастьян Дельферьер задержан в Бельгии по подозрению в причастности к финансовым махинациям и договорным матчам, сообщает koztimes.com.

По информации издания, бельгийская полиция провела 44 обыска по всей стране по данному делу. В правоохранительных органах считают, что часть матчей прошлого сезона чемпионата Бельгии носили договорной характер. Также был задержан судья Барт Фертентен и главный тренер действующего чемпиона страны «Брюгге» Иван Леко.

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Дельферьер был главным арбитром ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и минским «Динамо», который завершился со счетом 8:1 в пользу российской команды.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту «Фулхэма» предъявили обвинения в организации договорного матча.