Судья встречи «Зенит» — «Динамо» Минск задержан по делу о договорных матчам
Арбитр Себастьян Дельферьер задержан в Бельгии по подозрению в причастности к финансовым махинациям и договорным матчам, сообщает koztimes.com.
По информации издания, бельгийская полиция провела 44 обыска по всей стране по данному делу. В правоохранительных органах считают, что часть матчей прошлого сезона чемпионата Бельгии носили договорной характер. Также был задержан судья Барт Фертентен и главный тренер действующего чемпиона страны «Брюгге» Иван Леко.
Дельферьер был главным арбитром ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и минским «Динамо», который завершился со счетом 8:1 в пользу российской команды.
Ранее сообщалось, что экс-футболисту «Фулхэма» предъявили обвинения в организации договорного матча.