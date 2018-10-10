Экс-подруга Роналду заступилась за футболиста после обвинения в изнасиловании

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Бывшая девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Рафаэлла Фико заступилась за португальского футболиста после того, как его обвинили в изнасиловании, передает «Советский спорт».

«Когда слышишь такое, всегда удивляешься. У меня 11 месяцев были отношения с ним, и я могу сказать, что Криштиану нормальный, простой, спокойный парень, со мной он был настоящим джентльменом.

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Как он вел себя дома? Тренировался, качал пресс перед ужином, смотрел фильмы…», — приводит слова девушки Mundo Deportivo.

Роналду обвиняется в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги в 2009 году.

Ранее объявилась новая жертва изнасилования Роналду.