Экс-подруга Роналду заступилась за футболиста после обвинения в изнасиловании
Бывшая девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Рафаэлла Фико заступилась за португальского футболиста после того, как его обвинили в изнасиловании, передает «Советский спорт».
«Когда слышишь такое, всегда удивляешься. У меня 11 месяцев были отношения с ним, и я могу сказать, что Криштиану нормальный, простой, спокойный парень, со мной он был настоящим джентльменом.
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Как он вел себя дома? Тренировался, качал пресс перед ужином, смотрел фильмы…», — приводит слова девушки Mundo Deportivo.
Роналду обвиняется в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги в 2009 году.