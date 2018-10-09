Стала известна дата допроса Кокорина и Мамаева

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут допрошены 10 октября, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, футболисты получили отсрочку. Отмечается, что в разные полицейские отделения Москвы прибыли все участини происшествия в сопровождении адвоката. В правоохранительных органах считают, что отсрочка допроса игроков может усложнить поиск следов алкоголя в крови Кокорина и Мамаева.

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8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. В результате инцидента пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». С заявлением в полицию обратился Пак.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал Кокорина и Мамаева «футбольным быдлом».