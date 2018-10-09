Полиция задержала Кокорина и Мамаева
Полиция задержала форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает телеканал «360».
По информации источника, в 15.00 по московскому времени в УВД по ЦАО начнется допрос футболистов.
Игроки совершили нападение на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, а также устроили потасовку с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.
Ранее Кремль обратил внимание на инцидент с участием Кокорина и Мамаева.