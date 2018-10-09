Полиция задержала Кокорина и Мамаева

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Полиция задержала форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает телеканал «360».

По информации источника, в 15.00 по московскому времени в УВД по ЦАО начнется допрос футболистов.

Игроки совершили нападение на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, а также устроили потасовку с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.

Ранее Кремль обратил внимание на инцидент с участием Кокорина и Мамаева.