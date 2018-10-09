Судьба тренера «Реала» будет решаться после матча с «Барселоной»

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Решение об увольнении главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги будет зависеть от результата матча с «Барселоной», сообщает «Советский спорт».

По информации спортивного журналиста американского телеканала CNN Танкреди Палмери, президент мадридского клуба Флорентино Перес принял решение уволить специалиста. Однако руководство «Реала» уговорило его дать последний шанс Лопетеги.

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Решение о судьбе главного тренера будет принято после матча с «Барселоной», который состоится 28 октября в рамках десятого тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на «Камп Ноу».

Испанский специалист возглавил «сливочных» минувшим летом, однако в начале сезона команда под его руководством показывает неубедительные результаты.

Ранее капитан «Реала» выразил свое отношение к возможному увольнению Лопетеги.