Экс-чемпион UFC назвал Хабиба Нурмагомедова «грязным животным»

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал потасовку, которая произошла после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«Хабиб Нурмагомедов — грязное животное. Такими вещами он отбрасывает наш спорт на 20 лет назад», — написал Ковингтон в твиттере.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Нурмагомедова.

.@TeamKhabib is a #filthyanimal. Way to set the sport back 20 years you stupid sheep fucker #ufc229