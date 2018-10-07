Путин лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
Президент России Владимир Путин позвонил и поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
Об этом на пресс-конференции, которая состоялась после боя, рассказал сам российский боец.
Поединок прошел сегодня в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. После окончания боя российский боец спровоцировал драку. Позже президент UFC Дэна Уайтсделал предположение, что, если к Нурмагомедову будет применена длительная дисквалификация, то российский спортсмен может лишиться чемпионского титула.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.