Фигуристка Щербакова отметила важность исполнения двух четверных лутцев

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, передает ТАСС.

14-летняя подопечная тренера Этери Тутберидзе впервые в истории женского катания исполнила два четверных лутцах на соревнованиях. Она набрала 227,27 балла и финишировала на первом месте.

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«Прокатом произвольной программы я в целом довольна, так как мне было важно показать лутц на соревнованиях. Но было много недочетов, над которыми будем работать.

Короткой программой я не очень довольна, там нельзя допускать таких ошибок, но, в общем, эмоции от старта положительные, это был важный опыт для меня. Будем продолжать работать и готовиться к следующим соревнованиям», — приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что Анастасия Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне.