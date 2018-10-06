В матче третьего дивизиона России команды забили 44 мяча на двоих
В третьем дивизионе первенства России по футболу состоялся сверхрезультативный матч, в котором команды на двоих забили 44 мяча, сообщает «Советский спорт».
Клуб «СШ-75» обыграл «Интер» со счетом 43:1. Самый результативный игрок встречи, Адис Саидкасимов, записал в свой актив 11 мячей. Еще девять мячей забил его одноклубник Дмитрий Палагута, а трое футболистов оформили по хет-трику. Один мяч с пенальти в свой актив занес даже вратарь «СШ-75» Дмитрий Китам.
Реклама
Единственный мяч «Интера» в этом матче на свой счет записал Евгений Алпаткин.
«СШ-75» занимает десятую строчку в таблице московской зоны третьего дивизиона, а «Интер» идет на последнем месте.
Ранее хавбек «Тоттенхэма» Ламела забил 8000-й мяч в истории Лиги чемпионов.