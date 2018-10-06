Ученица Тутберидзе впервые в истории исполнила два четверных лутца

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Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в истории женского фигурного катания выполнила два четверных лутца в одной программе, сообщает ТАСС.

На этапе Кубка России в Йошкар-Оле россиянка заняла первое место. В произвольной программе она сделала два четверных лутца, причем один из них она выполнила в каскаде с тройным тулупом.

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Щербакова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, показала результат 227,27 балла. В произвольной программе она набрала 159,43 балла и превзошла признанный Международным союзом конькобежцев мировой рекорд Алины Загитовой (158,50). Однако он не будет засчитан, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются. Загитова ранее в субботу на командном турнире в Японии также показала результат выше собственного мирового рекорда (159,18).

Первой в истории фигуристкой, сделавшей четверной лутц, стала еще одна ученица Тутберидзе — Александра Трусова.

Ранее Анастасия Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне.