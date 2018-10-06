Обвиняемый в нацизме украинский футболист будет болеть за Хабиба Нурмагомедова

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Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля заявил, что будет болеть за россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора Макгрегора, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, я собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени я буду его смотреть. Я смотрел пресс-конференции, и мне не нравится поведение Макгрегора.

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Мне нравится, как ведет себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе. Это заслуживает уважения. Поэтому я буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живет в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь я хочу увидеть хороший бой»,— цитирует Зозулю FootballHub.

Ранее испанские фанаты обвиняли украинского футболиста в нацизме.

6 октября россиянин Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в среднем весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.