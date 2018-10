Макгрегор пытался ударить Хабиба Нурмагомедова на взвешивании

В Лас-Вегасе прошла официальная церемония взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор уложились в весовую категорию.Во время дуэли взглядов ирландец попытался спровоцировать Хабиба на драку, однако его вовремя оттащили от соперника. После этого Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова ногой, но промахнулся.

6 октября россиянин Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона UFC в среднем весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

