Каррера старается мыслить позитивно о своем будущем в «Спартаке»

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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Вильярреалом» (3:3) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы поделился, что чувствует доверие со стороны руководства команды, передает «Советский спорт».

«Чувствую ли я доверие со стороны Федуна? Это хороший вопрос. Если я пока еще являюсь тренером «Спартака», наверное, он верит в меня и в то, что я смогу что-то сделать с командой. Я всегда мыслю позитивно.

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На данный момент я — тренер «Спартака». Я выполняю свой долг и ни к чему не прислушиваюсь. Само собой, результаты важны для руководства. Сегодня мы играли с вратарем и защитником 1998 годов рождения и полузащитником – 2000 года рождения. Думаю, это говорит о том, что я стараюсь выстраивать некое будущее в «Спартаке», — заявил Каррера.

Ранее защитник «Спартака» рассказал о словах Карреры после ничьей с «Вильярреалом».