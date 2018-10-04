Роналду отстранен от сборной Португалии из-за обвинения в изнасиловании

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Нападающий Криштиану Роналду отстранен от участия в матчах вместе со сборной Португалии из-за обвинений в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

По информации АР, это решение было принято из-за того, что Роналду обвиняется в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги. По ее словам, португальский футболист изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе, а после заплатил за молчание. Сам нападающий все обвинения резко отрицает.

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Таким образом форвард точно пропустит две следующие игры: матч Лиги наций против Польши, а также товарищескую встречу с Шотландией.

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду не сыграет в сборной до 2019 года из-за того, что сам попросил тренерский штаб не вызывать его. Футболист объяснил это тем, что хочет получше сыграться с партнерами в туринском «Ювентусе».

Ранее Роналду не сыграет за сборную Португалии до 2019 года.