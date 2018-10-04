Тренер сборной России дал совет пьющим людям

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов немного рассказал о своей личной жизни и об увлечениях, передает «Бизнес Online».

«Мы с семьей активно занимаемся спортом. Катаемся на лыжах, бегаем, играем в хоккей. Иногда времени не бывает, но мы стараемся его находить.

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Я стараюсь заниматься спортом и вам советую. И не пить. А когда пьешь — хорошо закусывать», — заявил Черчесов.

Также специалист коснулся темы сборной России.

«В футболе не бывает «вчера». Есть «сегодня» и «завтра». Пока мы на стадии «сегодня». Что будет «завтра» — посмотрим», — заключил главный тренер.

Ранее сообщалось, что Черчесов завел аккаунт в Инстаграме.