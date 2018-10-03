Акинфеев стал рекордсменом по «сухим» матчам в Лиге чемпионов среди россиян

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд среди российских голкиперов по количеству матчей в Лиге чемпионов, в которых он оставил свои ворота в неприкосновенности, сообщает «Советский спорт».

После игры 2-го тура группового этапа турнира с мадридским «Реалом» (1:0) на счету Акинфеева стало восемь «сухих» матчей.

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Следующим после голкипера ЦСКА идут бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев, а также Юрий Лодыгин, выступающий за сине-бело-голубых. У обоих вратарей по семь «сухих» матчей.

Ранее стала известна мера наказания Акинфеева в Лиге чемпионов за полученную красную карточку в матче с «Реалом».