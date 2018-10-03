Лучший футболист года похвалил ЦСКА за игру с «Реалом»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями после поражения от московского ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Хорват признался, что нужно отдать должное армейскому клубу за этот матч.

«ЦСКА продемонстрировал, что это команда с высокой организацией игры и действительно сильными футболистами. Она использовала свой шанс, а мы свои — нет», — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не удалось впечатлить лидера «Реала».