Легенда «Ливерпуля» не смог назвать количество убитых им людей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/663/12004663/Depositphotos_146878177_l-2015-pic905-895x505-31304.jpg">

Бывший голкипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар рассказал о проведенном времени на войне, передает «Советский спорт».

В юности один из лучших африканских футболистов в истории несколько лет воевал на стороне правительственных войск непризнанного государства Родезия (ныне Зимбабве).

Реклама

«Первого человека я убил в сумерках. Когда солнце заходит, ты видишь только тени в кустах. Ты не можешь распознать врагов, пока не увидишь белизну их глаз. Либо ты, либо они. Ты стреляешь, падаешь, и вокруг начинается пальба. Ты слышишь голоса своих: «Эй, капрал, я ранен». Ты говоришь им заткнуться, иначе нас всех убьют. Когда бой заканчивается, ты видишь тела повсюду. В первый раз все, что было в твоем желудке, выходит наружу.

Сколько я убил людей? Я не могу вам сказать», — приводит слова Гроббелара The Guardian.

За «Ливерпуль» Гроббелар выступал с 1980 по 1994 год.

Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Ливерпуля» заподозрили в краже трактора.