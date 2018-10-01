«Арсенал» ради безопасности армянского хавбека не взял его в Азербайджан

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Лондонский «Арсенал» принял решение не брать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на матч Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом», сообщает «Советский спорт» .

Как информирует журналист Маттиас Карен, в команде опасаются за безопасность армянского футболиста, учитывая длительный армяно-азербайджанский конфликт.

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«Карабах» сыграет с «Арсеналом» 4 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Отмечается, что финал турнира также пройдет в Азербайджане.

Ранее хавбек «Манчестер Юнайтед» недоволен своим уходом из «Арсенала».