Путин поздравил Хэмилтона с победой на Гран-при России «Формулы-1»‍

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителя Гран-при России «Формулы-1» пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает «Вести.Ru».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая прошла на автодроме в Сочи.

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Глава государства лично пообщался с Хэмилтоном перед награждением, поздравив его с победой и заметив, что «у него все хорошо получается». Британец поблагодарил Владимира Путина за поздравления.

На втором месте заезда финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а замкнул тройку немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон отметил сложность трассы в России.