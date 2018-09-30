Путин поздравил Хэмилтона с победой на Гран-при России «Формулы-1»
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителя Гран-при России «Формулы-1» пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает «Вести.Ru».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая прошла на автодроме в Сочи.
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Глава государства лично пообщался с Хэмилтоном перед награждением, поздравив его с победой и заметив, что «у него все хорошо получается». Британец поблагодарил Владимира Путина за поздравления.
На втором месте заезда финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а замкнул тройку немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон отметил сложность трассы в России.