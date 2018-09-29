Две передачи Роналду помогли «Ювентусу» победить «Наполи»
«Ювентус» одержал победу над «Наполи» в центральном матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой домашней команды со счетом 3:1.
Дублем в составе «бьянконери» отметился хорватский нападающий Марио Манджукич, еще один гол на счету защитника Леонардо Бонуччи. Форвард Криштиану Роналду дважды ассистировал своим партнерам.
Единственный мяч неаполитанцев забил бельгиец Дрис Мертенс. А с 58-й минуты игры подопечные Карло Анчелотти были вынуждены играть в меньшинстве из-за удаления защитника Мария Руя, получившего два предупреждения.
Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби.
Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур
«Ювентус» (Турин) — «Наполи» (Неаполь) — 3:1
Голы: 0:1 — Мертенс, 10; 1:1 — Манджукич, 26; 2:1 — Манджукич, 49; 3:1 — Бонуччи, 76
Удаления: нет — Руй, 58.