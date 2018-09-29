Две передачи Роналду помогли «Ювентусу» победить «Наполи»

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«Ювентус» одержал победу над «Наполи» в центральном матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой домашней команды со счетом 3:1.

Дублем в составе «бьянконери» отметился хорватский нападающий Марио Манджукич, еще один гол на счету защитника Леонардо Бонуччи. Форвард Криштиану Роналду дважды ассистировал своим партнерам.

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Единственный мяч неаполитанцев забил бельгиец Дрис Мертенс. А с 58-й минуты игры подопечные Карло Анчелотти были вынуждены играть в меньшинстве из-за удаления защитника Мария Руя, получившего два предупреждения.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби.

Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Наполи» (Неаполь) — 3:1

Голы: 0:1 — Мертенс, 10; 1:1 — Манджукич, 26; 2:1 — Манджукич, 49; 3:1 — Бонуччи, 76

Удаления: нет — Руй, 58.