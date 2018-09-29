«Локомотив» вырвал победу над «Ахматом» в матче чемпионата России

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Московский «Локомотив» вырвал победу над «Ахматом» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на столичном стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой домашней команды со счетом 2:0.

Первый мяч в игре был забит на 81-й минуте игры усилиями полузащитника «железнодорожников» Мануэля Фернандеша, а на 93-й минуте форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поставил точку в матче.

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Таким образом, подопечные Юрия Семина набрали 12-е очко в сезоне и переместились на шестую строчку турнирной таблицы. «Ахмат» теперь отстает от красно-зеленых на один балл и располагается на девятом месте.

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Игорь Денисов пропускает матч с «Ахматом» из-за травмы.

Футбол. Чемпионат России. 9-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0

Голы: 1:0 — Фернандеш, 81; 2:0 — Жемалетдинов, 90+3.