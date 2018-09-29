Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопросы поклонников во время трансляции в своем инстаграме, передает «Советский спорт».
В ходе общения португалец поделился мнением о том, считает ли себя величайшим футболистом в истории.
«Да, я величайший в истории. Всегда хочу быть первым, всегда хочу побеждать», — сказал 33-летний форвард.
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Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, а в 2016 году завоевал со сборной Португалии золото чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании.