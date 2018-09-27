Тренер Тарасова считает выступление Загитовой «хорошим»
Легендарный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой, которая победила на предсезонном прокате в Германии, передает «РИА Новости».
«На первом старте она доказывает, что имеет превосходство над всеми, что она олимпийская чемпионка.
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Это ее первое соревнование в сезоне. И мы можем расценивать ее выступление как очень хорошее. У нее прекрасный костюм. У Этери Тутберидзе всегда очень хорошие костюмы. Видно, что Алине нравится программа. Нравится музыка, хотя она вряд ли кому-то может не нравиться. В этом же духе ей надо идти дальше», — заявила Тарасова.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию проката.