Суд в Лозанне принял к рассмотрению апелляцию ВФЛА к ИААФ

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне приступил к рассмотрению апелляции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о продлении приостановления членства в организации, сообщает ТАСС.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин направил письмо президенту ИААФ Себастьяну Коу с требованием скорейшего восстановления статуса российской легкоатлетической федерации. В документе утверждается, что Россия собирается продолжать бороться за свои права, для чего и направила апелляцию в CAS.

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20 сентября глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее решение WADA по РУСАДА назвали ключевым для российского спорта.