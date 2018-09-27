Раскрыта личность девушки, с которой Глушакова в бане застала жена

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Стала известна личность девушки из бани, с которой жена Дениса Глушакова застала своего мужа на известном скандальном видео, сообщает Super.

«Ее зовут Кристина Арсентьева», — заявила юрист Екатерина Гордон.

По информации стороны защиты супруги футболиста московского «Спартака», девушка на видео, которая была представлена как «подруга детства», уже долгое время встречается со спортсменом.

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Напомним, что игрок московского «Спартака» Денис Глушаков объявил о намерении развестись со своей супругой Дарьей после девяти лет совместной жизни. Сейчас стороны обвиняют друг друга в изменах и делят имущество.

Ранее адвокат Глушакова прокомментировала слитое в сеть видео из бани, где Глушаков проводит время с другой женщиной.