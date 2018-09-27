Неймара высмеяли за использование крема для лица во время матча
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намазал лицо кремом в перерыве матча 7-го тура чемпионата Франции против «Реймса», сообщает «Советский спорт».
Видео эпизода в своем твиттере разместило издание Goal.
«Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин? Звезда «ПСЖ» Неймар позаботился о своем лице в перерыве», — говорится в ироничном сообщении под видеозаписью.
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В игре против «Реймса» бразилец отметился забитым мячом с пенальти, а парижане победили со счетом 4:1.
Ранее сообщалось, что Неймар подарил футболку выбежавшему на поле ребенку.
Sunscreen? Moisturizer? Wrinkle cream? ��— Goal (@goal) 26 сентября 2018 г.
PSG star Neymar taking care of his face at half-time �� pic.twitter.com/sV9BI3I9PB