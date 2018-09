Неймара высмеяли за использование крема для лица во время матча

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намазал лицо кремом в перерыве матча 7-го тура чемпионата Франции против «Реймса», сообщает «Советский спорт».

Видео эпизода в своем твиттере разместило издание Goal.

«Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин? Звезда «ПСЖ» Неймар позаботился о своем лице в перерыве», — говорится в ироничном сообщении под видеозаписью.

Реклама

В игре против «Реймса» бразилец отметился забитым мячом с пенальти, а парижане победили со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что Неймар подарил футболку выбежавшему на поле ребенку.

Sunscreen? Moisturizer? Wrinkle cream?



PSG star Neymar taking care of his face at half-time pic.twitter.com/sV9BI3I9PB