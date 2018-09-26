Президент ВФЛА раскрыл подробности поданного в CAS иска
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал подробности поданного в Спортивный арбитражный суд (CAS) иска, передает ТАСС.
«После определенных консультаций ВФЛА подала иск в CAS на обжалование решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций ИААФ от 27 июля 2018 в части восстановления ВФЛА.
В обжаловании указывается на необоснованность решения по нахождению в дорожной карте по восстановлению ВФЛА следующих критериев: признание российскими властями выводов комиссий Макларена и Шмида о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление российскими властями информации и доступа, требуемые антикоррупционным легкоатлетическим органом (Athletics Integrity Unit), чтобы решить вопросы с подозрительной информацией из базы LIMS», — заявил Шляхтин.