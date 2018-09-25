Защитник «Локомотива» попал в список худших футболистов 2018 года

<img src="">

Новобранец московского «Локомотива» защитник Бенедикт Хеведес попал в символическую сборную худших футболистов 2018 года, сообщает Marca.

Испанская спортивная газета составила список главных разочарований года, куда включила немецкого легионера «железнодорожников». В прошлом сезоне Хеведес на правах аренды играл в туринском «Ювентусе», за который из-за травмы вышел на поле лишь три раза. В минувшее трансферное окно игрок перешел из немецкого «Шальке-04» в стан красно-зеленых.

Реклама

В сборную худших игроков года по версии Marca также вошли Лорис Кариус («Ливерпуль»/«Бешикташ»), Леонардо Бонуччи («Милан»/«Ювентус»), Виктор Нильссон-Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал», Лондон), Уэсли Снейдер («Ницца»/«Аль-Гарафа»), Тьемуэ Бакайоко («Челси»/«Милан»), Гансо («Севилья»/«Амьен»), Алексис Санчес («Арсенал»/«Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити») и Лусиано Вьетто («Атлетико»/«Валенсия»/«Фулхэм»).

Ранее в Лондоне объявили символическую сборную мира 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).