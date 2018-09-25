Цибулкова выбила с турнира в Ухане первую ракетку мира и встретится с Касаткиной

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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп во втором круге соревнований в китайском Ухане сенсационно оказалась слабее теннисистки из Словакии Доминике Цибулковой со счетом 0:6, 5:7, сообщает «Советский спорт».

Продолжительность противостояния составила один час 25 минут.

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Румынка дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала три брейка, в то время как ее соперница не выполнила ни одного эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейков из восьми. Ранее сообщалось, что накануне матча Халеп получила травму спины.

За выход в четвертьфинал Цибулкова сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая имеет 13-й сеянный номер.

Ранее Роджер Федерер исключил возможность проведения прощального тура.