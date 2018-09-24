Глава Европейской легкоатлетической ассоциации обеспокоен восстановлением РУСАДА

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Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен поделился мнением о решении исполкома Всемирного антидопингового агенства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает «Советский спорт».

«Меня беспокоит решение исполнительного комитета WADA. Решение пойти на компромисс по первоначальным условиям дорожной карты восстановления РУСАДА предполагалось как продвижение ситуации вперед, но вместо этого оно является шагом назад», — цитирует Хансена пресс-служба ЕАА.

Ранее глава WADA Крейг Риди опубликовал открытое письмо, где объяснил, почему было принято решение восстановить в правах РУСАДА.