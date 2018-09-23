Промес пожелал удачи «Спартаку» в дерби с ЦСКА

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Полузащитник «Севильи» Квинси Промес обратился к московскому «Спартаку» перед матчем 8-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА, передает «Советский спорт».

Нидерландский хавбек пожелал удачи красно-белым в предстоящем поединке.

«Вперед, «Спартак»! Мои мысли с тобой!» — написал Промес в своем инстаграме.

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26-летний Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. Минувшим летом он перебрался в «Севилью».

Ранее сообщалось, что «Севилья» вместе с Промесом в гостях разгромила «Леванте».