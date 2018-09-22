Монсон назвал фаворита боя между Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором

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Американский боец Джефф Монсон поделился своими ожиданиями от поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть», — цитирует Монсона ТАСС.

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Поединок за чемпионский титул в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен проучить Макгрегора ради урока младшему поколению.