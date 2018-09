В Колумбии установили статую Фалькао

В родном городе форварда «Монако» и национальной команды Колумбии Радамеля Фалькао Санта-Марте установили статую в его честь, сообщает «Советский спорт».

Скульптура высотой шесть метров выполнена в белом цвете. Сообщается, что на ее создание и установку потратили более $3 млн.

Реклама

Фалькао выступает за «Монако» с 2013 года. 32-летний нападающий также защищал цвета лондонского «Челси», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико», «Порту», аргентинского «Ривер Плейт» и колумбийского клуба «Лансерос Бояка».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Фалькао принял участие в четырех матчах, забил два мяча и сделал результативную передачу.

Ранее Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом».

A giant 19-foot statue of Radamel Falcao is being built in the Colombian's home town. pic.twitter.com/imRZ6X6D3f