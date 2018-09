В WADA официально подтвердили восстановление РУСАДА

Глава всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями», — приводит слова Риди официальный твиттер организации.

Реклама

Заседание исполкома состоялось 20 сентября на Сейшельских Островах. В его состав входят 12 человек, включая президента организации.

Сообщается, что WADA поставило перед РУСАДА условие: Россия должна предоставить до конца года базу данных московской антидопинговой лаборатории, иначе вновь будет дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что WADA вновь отстранит РУСАДА, если до конца года не получит базу данных лаборатории.

WADA President, Sir Craig Reedie: "Today, the great majority of WADA's ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency's independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2)

"This decision provides a clear timeline by which WADA must be given access to the former Moscow laboratory data and samples with a clear commitment by the ExCo that should this timeline not be met, it would support the CRC's recommendation to reinstate non-compliance." (2/2)