Наставник «Тоттенхэма» сравнил свою команду с коровой

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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мыслями перед стартом нового сезона Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «шпоры» сыграют с «Интернационале».

«Опыт выступления в Лиге чемпионов нужно правильно применять. Если нет ума, то опыт не поможет. Это как корова, которая каждый день в течение десяти лет видит, что поезд приезжает на станцию. Если спросить корову, когда приедет поезд, она не даст правильный ответ.

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Не думаю, что мы являемся претендентами на победу в любом турнире», — приводит слова Почеттино «Би-би-си».

Матч «Интер» — «Тоттенхэм» состоится 18 сентября и начнется в 19:55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» пальцем проткнул глаз форварда «Ливерпуля».