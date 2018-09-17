Загитова: контрольные старты являются самыми важными в сезоне

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о контрольных прокатах, которые прошли в сентябре в Новогорске и во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, передает «Советский спорт».

«Волновалась, потому что после чемпионата мира это первый мой старт, — сказала 16-летняя фигуристка. — Я считаю, что контрольные прокаты — это самое важное в сезоне. Нужно показывать свою готовность. Но мне тренеры помогли справиться с нервами и хорошо откатать короткую программу».

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Также фигуристка объяснила, почему не справилась с прыжками в произвольной программе.

«У меня было не так много времени, чтобы накатать произвольную программу. Она немного длиннее, чем короткая. Я думаю, что со временем я справлюсь с этим».

Ранее Загитова рассказала, что стеснялась радоваться золоту Олимпиады из-за еще одной россиянки Евгении Медведевой, которая стала в Корее второй.