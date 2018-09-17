Бьорндален поделился мнением о возможном восстановлении РУСАДА

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что восстановление прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) окажет положительное влияние на отношение к российским спортсменам на международной арене.

«Для меня главное, чтобы чистые спортсмены имели возможность выступать. До тех пор, пока спортсмен не пойман на допинге, сложно запрещать ему соревноваться. Я стараюсь придерживаться такого принципа. Но в случае с Россией проблема гораздо шире, расследование вокруг Игр в Сочи длилось много лет, а некоторые моменты еще не прояснены до конца», — цитирует Бьорндалена ТАСС.

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«Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать четкий ответ, но ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агенства (WADA). Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем. Надеюсь, что Россия вскоре вновь будет тесно взаимодействовать с WADA. Если она получит соответствие, то российским спортсменам будет гораздо легче», — отметил бывший биатлонист.

Ранее в СМИ появилась информация, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА на заседании, которое пройдет 20 сентября.