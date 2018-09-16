Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике

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Сборная России выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии и уверенно заняла первое место в общем медальном зачете соревнований, сообщает ТАСС.

В копилке подопечных Ирины Винер-Усмановой семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

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Второе место в общем зачете заняла сборная Италии с одним золотом, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Отметим, что россиянки победили во всех индивидуальных дисциплинах. Дина Аверина выиграла четыре золота, став чемпионкой мира в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Александра Солдатова победила в упражнениях с лентой. Также Дина и Арина Аверины и Солдатова выиграли золото в командном первенстве.