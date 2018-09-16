Головкин назвал поединок с Альваресом «битвой двух чемпионов»

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о своем поражении в поединке с представителем Мексики Саулем Альваресом, передает Sport24.

«В первую очередь, хотелось бы поздравить Канело с тем, что он ушел домой чемпионом. Бой получился хорошим для нас обоих. Каждый делал свою работу. Сейчас можно говорить о разном. Но я чувствую, что я чемпион. Сегодня была битва двух чемпионов.

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Я чувствовал себя комфортно. Мы делали хорошую работу и контролировали джебом. Если он не убегал назад, это не говорит о том, что мы проиграли бой.

Канело боксировал сегодня, и мы были готовы к тому, что он не будет бегать. В прошлом бою он бегал, и он понял, что это ему ничего не принесет сегодня. Поэтому он просто стоял и пытался боксировать.

Конечно, мы будем разговаривать о третьем бое. Было бы здорово, если бы он состоялся», — заявил Головкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что хоккеист Малкин уверен, что боксера Головкина засудили.